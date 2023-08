436

O Equador encerrou, neste domingo (20), um dia eleitoral tenso para eleger presidente e congressistas, em meio a um grande desdobramento militar devido ao recente assassinato de um candidato presidencial e à violência das gangues do narcotráfico, constatou a AFP.



A autoridade eleitoral tem até 23 de setembro para fornecer os resultados definitivos das eleições. Espera-se uma contagem extraoficial preliminar que começará em cerca de duas horas para determinar quem sucederá o presidente de direita Guillermo Lasso, de acordo com as autoridades.