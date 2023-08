436

Os triatletas alemães venceram neste domingo (20) na prova-teste de revezamento misto de triatlo dos Jogos Olímpicos-2024, reduzidos a um duatlo ao serem privados da natação, devido ao fato de os resultados da análise das águas do Sena "não oferecem o necessárias garantias para o normal desenvolvimento da prova de natação", segundo os organizadores.



Laura Lindemann superou a britânica Beth Potter. A Bélgica completou o pódio.



Faltando menos de um ano para o evento olímpico em Paris, esta é a terceira prova em duas semanas que é prejudicada pela qualidade da água do rio que corta a capital francesa, justamente pela alta concentração da bactéria Escherichia coli.



No início do mês, a prova de natação em águas abertas foi cancelada e, no sábado, as provas de triatlo adaptado foram reduzidas ao formato de duatlo.