Os militares russos afirmaram neste sábado que frustraram um ataque com drone ucraniano em um aeródromo militar na região de Novgorod, noroeste da Rússia, longe da fronteira ucraniana.



"Hoje, por volta das 10h [3h em Brasília], o 'regime de Kiev' realizou um ataque terrorista com um drone do tipo helicóptero contra um aeródromo militar na região de Novgorod", disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado.



O drone foi abatido "com armas leves", acrescentou.