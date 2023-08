Força da Cedeao 'preparada' para intervir no Níger assim que ordem for dada

436

A força militar da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) está "preparada" para intervir no Níger, onde ocorreu um golpe de Estado, caso receba a ordem, afirmou nesta sexta-feira (18) um funcionário do alto escalão do bloco.



"Estamos prontos para intervir assim que recebermos a ordem", declarou o comissário de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Cedeao, Abdel-Fatau Musah, após uma reunião dos chefes de Estado-Maior dos países da África Ocidental em Acra, a capital de Gana.



Durante a reunião, que começou na quinta-feira, os líderes militares concordaram sobre as modalidades de uma possível intervenção armada para restaurar o presidente Mohamed Bazoum ao poder. Bazoum foi deposto em 26 de julho em um golpe de Estado.



Ao mesmo tempo, reafirmaram que a Cedeao ainda privilegia a via diplomática.



O bloco regional indicou que existe a "possibilidade" de uma missão da Cedeao viajar ao Níger neste sábado para continuar a busca por uma solução pacífica.



No entanto, as missões anteriores não foram recebidas pelo novo líder do país, o general Tiani.



"Estamos dispostos a resolver o problema de maneira pacífica, mas para dançar o tango são necessários dois", insistiu Musah.



Se os militares no poder no Níger "quiserem usar a via pacífica para rapidamente restaurar a ordem constitucional, estamos dispostos a renunciar à opção militar, pois não é nossa opção preferida, mas nos vemos obrigados a fazê-lo devido à intransigência do regime", continuou.



Nos últimos dias, aumentaram os apelos por uma solução pacífica para a crise, alguns deles vindos de parceiros ocidentais como os Estados Unidos, que na quarta-feira anunciaram o nome de uma nova embaixadora para o Níger.