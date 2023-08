ONU acusa forças turco-cipriotas de atacar capacetes azuis

436

As forças cipriotas turcas atacaram nesta sexta-feira (18) os capacetes azuis da ONU que tentavam bloquear a controversa construção de uma estrada na zona-tampão que divide o Chipre, indicou a missão da ONU na ilha.



O incidente ocorreu em Pyla (ou Pile, em turco), único povoado onde vivem juntos cipriotas turcos e gregos, na linha verde vigiada pela ONU que divide a ilha entre a República do Chipre - membro de União Europeia, que exerce sua autoridade no sul - e a autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN), reconhecida apenas pela Turquia, que invadiu o norte da ilha em 1974.



Vídeos compartilhados nas redes sociais mostravam os tratores afastando veículos da ONU, barreiras de concreto e arames farpados, enquanto um grupo de policiais turco-cipriotas empurrava os capacetes azuis.



A AFP não conseguiu verificar a princípio as imagens de forma independente.



"A Força das Nações Unidas para Manutenção da Paz no Chipre (Unficyp) condena os ataques às forças de paz e os danos causados a veículos da ONU por pessoal do lado turco-cipriota nesta manhã", disse a Unficyp em um comunicado, classificando como "inaceitável" o ocorrido.



A República do Chipre, a União Europeia, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido se somaram à denúncia da ONU.



As autoridades cipriotas turcas, por sua vez, garantiram que as alegações são "infundadas".



"Esperamos que a Unficyp (...) reveja sua posição distorcida e coloque um fim imediato a sua ingerência física e a seus esforços para bloquear" os trabalhos de construção, respondeu a RTCN em um comunicado.



A República do Chipre e a comunidade internacional são a favor de uma federação bicomunal e bizonal.



Os esforços para reunificar a ilha dividida têm estado estagnados desde o colapso da última rodada de conversações apoiadas pela ONU em 2017.