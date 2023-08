436

O lateral-direito e novo capitão do Chelsea, Reece James, vai desfalcar a equipe por "várias semanas", após ter sofrido uma lesão muscular na coxa durante um treinamento, informou o técnico Mauricio Pochettino nesta sexta-feira (18).



"Não serão alguns dias, serão várias semanas", declarou Pochettino na entrevista coletiva prévia ao jogo contra o West Ham, no próximo domingo.



"A boa notícia é que não é um problema grave. O importante é antecipar e ter certeza de que, quando começar a jogar, vai estar em plena forma e mais forte do que antes", acrescentou o treinador.



Com a ausência de James, a vaga na lateral-direita deverá ser do francês Malo Gusto, de 20 anos, contratado para esta temporada junto ao Lyon.