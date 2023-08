Equador encerra campanha presidencial marcada por assassinato de um candidato

436

Os candidatos presidenciais do Equador encerraram suas campanhas nesta quinta-feira (17), um dia marcado pela homenagem ao candidato assassinado por um sicário e pela denúncia de um suposto atentado a tiros contra outro candidato.



O jornalista Christian Zurita, vestindo colete à prova de balas e um capacete, liderou as homenagens em Quito em memória de seu amigo Fernando Villavicencio, assassinado por um pistoleiro colombiano em 9 de agosto.



Zurita substituiu Villavicencio na chapa presidencial do partido centrista Construye (Construir). Em um serviço católico realizado diante de centenas de seguidores vestindo camisetas brancas, cercados por fotos de Villavicencio e com a presença de policiais fortemente armados, os apoiadores levaram rosas, soltaram balões brancos e cantaram músicas em homenagem ao ex-jornalista.



No primeiro ato público de Zurita, algumas pessoas presentes choraram. Desde sua apresentação como candidato no domingo anterior, Zurita optou por se manter afastado das multidões devido aos riscos de segurança.



- Possível atentado -



Já na localidade de Durán, no sudoeste, o candidato de direita Daniel Noboa denunciou um atentado contra sua caravana.



"Graças a Deus saímos ilesos. A intimidação e o medo não têm lugar no país que desejamos e pelo qual estamos comprometidos a mudar de uma vez por todas", escreveu na rede social X, antigo Twitter.



A polícia e o Ministério do Interior contradisseram essa versão e estão investigando se houve um tiroteio entre criminosos.



Um membro da equipe de campanha de Noboa relatou à AFP que pessoas dispararam contra os seus carros.



A esquerdista Luisa González, favorita nas pesquisas, visitou Guayaquil, no sudoeste, para convencer os eleitores a ajudá-la a conquistar a presidência no primeiro turno, a grande ambição de seu padrinho político, o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017).



Guayaquil também foi palco dos últimos eventos em apoio ao ex-vice-presidente de direita Otto Sonnenholzner (2018-2020). Em Quito, o esquerdista Yaku Pérez fez um percurso usando um colete à prova de balas, uma imagem incomum do líder indígena que pela segunda vez se candidata à presidência.



- Crime transnacional -



Mais cedo, Zurita expressou suspeitas de que o crime transnacional está por trás do assassinato de Villavicencio. O assassino que atirou nele foi morto em uma troca de tiros com os guarda-costas do candidato assassinado e outros seis colombianos estão detidos.



O novo candidato presidencial suspeita que as propostas de Villavicencio para acabar com o negócio e as rotas dos narcotraficantes que operam com gangues motivaram o homicídio.



"Estou quase certo de que ele foi assassinado porque disse que militarizaria os portos, e manteremos isso como princípio", disse Zurita nesta quinta-feira em um encontro com a imprensa internacional.



Antes de sua morte, Villavicencio denunciou que foi ameaçado por um indivíduo conhecido como Fito, líder dos "Los Choneros", uma gangue que foi relacionada a dissidentes das FARC e ao cartel mexicano de Sinaloa.



- Benção -



Zurita foi um colaborador próximo de Villavicencio quando, como jornalistas, revelaram casos de corrupção durante o mandato de Correa.



Em uma de suas investigações, revelaram que Correa havia feito acordos com empresários para receber apoio financeiro em suas campanhas em troca de concessão de contratos estatais.



O ex-presidente, que nega essas acusações e vive exilado na Bélgica, foi condenado à revelia a oito anos de prisão.



Também colocaram o sucessor de Correa, Lenín Moreno (2017-2021), em apuros por seu suposto envolvimento em uma rede de corrupção relacionada a uma usina hidrelétrica, um caso que ainda não foi julgado.



Outra de suas investigações ultrapassou as fronteiras do Equador ao envolver a ex-senadora colombiana Piedad Córdoba, amiga de Correa, com Alex Saab, suposto testa-de-ferro do chavismo venezuelano detido nos Estados Unidos.



Devido à sua estreita relação com Villavicencio, Zurita considerou-se o sucessor adequado para continuar sua luta. "Não fazê-lo (substituí-lo) teria sido trair sua luta, trair seu nome", expressou.



A mãe de Villavicencio, Gloria Valencia, deu sua aprovação: "Christian Zurita é o único que pode ocupar o lugar do meu filho", comentou ao jornal El Universo.



Antes de seu falecimento, Villavicencio ocupava o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto (12,5%), de acordo com a empresa especializada Cedatos. González liderava essa pesquisa (24%), um das várias existentes no país.



