Jornalista libertada no Irã volta a publicar foto sem véu islâmico

Uma jornalista iraniana recentemente presa por aparecer em público sem o véu islâmico afirmou, nesta quinta-feira (17), que não se arrepende de seu gesto, em uma mensagem nas redes sociais na qual surge novamente com a cabeça descoberta.



A repórter, Nazila Maroufian, havia entrevistado em outubro de 2022 Amjad Amini, pai de Mahsa Amini, cuja morte um mês antes - após ser detida por supostamente utilizar incorretamente o véu - desencadeou uma onda de protestos em todo o país.



Maroufian saiu da prisão no domingo, depois de mais um mês detida, e publicou uma foto no X (antigo Twitter) e no Instagram sem o hijab, fazendo sinal de V de vitória, e a legenda "Não aceitem a escravidão".



Voltou então a ser presa e transferida à penitenciária de mulheres de Qarchak, perto de Teerã, onde imperam condições de reclusão regularmente denunciadas por organizações de direitos humanos.



Mas a jovem jornalista, de 23 anos, segundo veículos de comunicação em língua persa de fora do Irã, anunciou nas redes que na quarta-feira foi liberada novamente.



Ela publicou outra foto posando com o V de vitória, sem o véu exigido pelo regime islâmico iraniano, e a mensagem: "Você se arrepende da foto que publicou após ser solta? Admite que cometeu um erro? Não, não fiz nada de errado."