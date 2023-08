Poemas revolucionários do século XIX são classificados como 'extremistas' em Belarus

436

Belarus classificou, nesta quinta-feira (17), como "extremistas" dois conhecidos poemas do século XIX que se referem ao levante contra o Império Russo, em um novo sinal de endurecimento do governo deste país aliado de Moscou, em plena crise com os vizinhos europeus.



Desde a brutal repressão de um movimento de protesto pós-eleitoral em 2020, o país fronteiriço com a União Europeia aproximou-se mais da Rússia e aumentou a repressão contra os críticos de Aleksandr Lukashenko, seu presidente desde 1994.



Essa decisão da justiça bielorrussa diz respeito a dois textos clássicos de Vintsent Dunin-Martsinkievitch e o prefácio a uma edição de suas obras do crítico literário Iazep Ianushkevitch.



Os textos fazem referência à insurreição conduzida pelo escritor revolucionário polonês-bielorrusso Katus Kalinowski contra o Império Russo no século XIX.



"É um período reinterpretado na atualidade pela sociedade em relação à guerra na Ucrânia, à excessiva repressão em Belarus e ao papel desempenhado pela Rússia", disse à AFP o especialista em literatura Ales Pashkevitch.



Um regimento de voluntários bielorrussos que lutam ao lado dos ucranianos contra as forças leva o nome de Kastrus Kalinowski.



"O povo tem medo, os clássicos que chamam à resistência nacional são proibidos: estamos passando da ditadura para um regime totalitário", lamenta Ales Pashkevitch.



Apesar de Belarus não participar diretamente do conflito na Ucrânia, a nação pôs seu território e seus aeródromos à disposição da Rússia para suas operações, segundo as autoridades ucranianas.



Desde 2020, a maioria dos opositores bielorrussos fugiu do país ou foi presa.



Além dessa repressão, ainda há as fortes tensões com as vizinhas Polônia e Lituânia.