436

A Suécia elevou o nível de alerta por terrorismo de 3 para 4, em uma escala que vai até 5, anunciou nesta quinta-feira (17) o Serviço de Segurança (Säpo) do país, após as reações revoltadas no exterior aos atos de profanação do Alcorão em território sueco.



"Hoje decidi aumentar o índice de ameaça terrorista de um nível alto para um nível crítico", declarou a diretora dos serviços de Inteligência, Charlotte von Essen.



Ela destacou que a ameaça de atentados "persistirá durante muito tempo" no país.