O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP, sofreu para derrotar o australiano Jordan Thompson por 2-1, com parciais de 7-5, 4-6, 6-3, e superar a segunda rodada do Masters 1000 de Cincinatti.



Em uma batalha que entrou pela madrugada de quarta-feira, Alcaraz precisou de 2 horas e 48 minutos para superar o número 50 do ranking mundial.



O espanhol luta pelo sétimo título na temporada.



O rival de Alcaraz na terceira rodada será o vencedor do confronto entre o francês Ugo Humbert e o americano Tommy Paul, 14º cabeça de chave e que derrotou o espanhol na semana passada no Masters de Toronto.