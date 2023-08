Zagueiro Robin Gosens, da Inter de Milão, se transfere para o Union Berlin

436

O zagueiro alemão Robin Gosens, da Inter de Milão, assinou contrato com o Union Berlin até 2028, anunciou o clube da Bundesliga nesta terça-feira (15).



O valor da transferência, 15 milhões de euros (cerca de R$ 81,5 milhões pela cotação atual), é o maior da história do clube da capital alemã, que este ano disputará a Liga dos Campeões graças ao quarto lugar obtido na última Bundesliga.



De acordo com a imprensa alemã, Gosen, que disputou 16 partidas pela seleção alemã, pretende aumentar o seu tempo de jogo tendo em vista a Eurocopa, que será realizada na Alemanha de junho a julho de 2024.



O lateral-esquerdo passou 18 meses na Inter, que o adquiriu da Atalanta em janeiro de 2022. Ele disputou 39 partidas pelos 'nerazzurri', a maioria delas começando no banco de reservas, como na derrota para o Manchester City na final da Liga dos Campeões (1-0).



O Union Berlin, que foi promovido à Bundesliga pela primeira vez em 2019, jogará a primeira rodada em casa contra o Mainz no domingo.