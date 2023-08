De Bruyne pode desfalcar City por até 4 meses, diz Guardiola

436

O Manchester City pode perder o meia belga Kevin de Bruyne até o final do ano, segundo o técnico da equipe, o espanhol Pep Guardiola, que informou nesta terça-feira (15) que o jogador pode passar por cirurgia devido a uma lesão na coxa.



De Bruyne saiu mancando durante a vitória do City sobre o Burnley por 3 a 0 na última sexta-feira, na estreia do Campeonato Inglês.



O belga de 32 anos sofreu uma lesão similar na final da Liga dos Campeões, há dois meses, quando os 'Citizens' derrotaram a Inter de Milão por 1 a 0 e conquistaram seu primeiro título europeu.



"É uma lesão séria. Temos que decidir se vai operar ou não", disse Guardiola antes da Supercopa da Uefa, contra o Sevilla, na quarta-feira, em Atenas.



"Se tiver cirurgia, creio que ficará entre três e quatro meses fora", acrescentou o treinador.



O Manchester City já perdeu dois jogadores de ataque para a temporada com as saídas de Ilkay Gundogan para o Barcelona e de Riyad Mahrez para o Al-Ahli.



Guardiola descreveu De Bruyne como "insubstituível", apesar de contar com Phil Phoden e Julián Álvarez para o setor ofensivo.



"Kevin tem qualidades específicas. Perder isso por um período longo é muito duro para nós", lamentou o treinador. "Ao mesmo tempo, temos que seguir em frente. As habilidades de Kevin são insubstituíveis, mas temos jogadores com diferentes talentos".