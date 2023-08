'Barbie' sai de cartaz na Argélia por imoralidade

436

A Argélia retirou o filme "Barbie" dos cinemas por "ultraje moral", após mais de duas semanas de exibição, indicaram vários meios de comunicação locais.



Segundo o site de notícias online 24H Argélia, que cita "fontes bem informadas", o filme foi retirado da programação de todas as salas do país.



A distribuidora também anunciou que o filme, exibido nos cinemas argelinos desde o dia 19 de julho, está sendo retirado da programação.



Os cinemas locais mudaram a programação e cortaram o filme de Greta Gerwig, sem fornecer justificativas.



"A Argélia foi tomada pela polêmica sobre a Barbie por causa das cenas destinadas ao público adulto" e alusões à homossexualidade, indicou o portal TSA.



Na quinta-feira passada, o Kuwait proibiu o filme "ultraje contra a moral pública" e, na quarta-feira, o Ministério da Cultura libanês informou que solicitou a proibição da obra, porque "promove a homossexualidade".



A estreia de "Barbie" alavancou as vendas da boneca pertencentes ao grupo americano Mattel.