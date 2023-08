Dois turistas americanos bêbados passam a noite na Torre Eiffel

436

Dois turistas americanos bêbados foram encontrados dormindo na segunda-feira (14) na Torre Eiffel, onde haviam entrado no dia anterior, informaram nesta terça-feira (15) a polícia e a empresa que administra o famoso monumento francês.



Os dois intrusos foram descobertos "de madrugada", antes da abertura ao público, às 9h, durante a ronda feita pelos seguranças da empresa que administra o monumento, a SETE.



Os turistas estavam entre o segundo e o terceiro andar da torre, em uma parte não acessível ao público.



"Eles não representavam qualquer ameaça aparente", esclareceu a SETE.



Eles pagaram sua entrada para domingo, por volta das 22h40 locais e passaram pelas barreiras, enquanto desciam as escadas, segundo uma fonte da polícia.



Os bombeiros, incluindo elementos da unidade para setores perigosos, deslocaram-se para recuperá-los, acrescentou a mesma fonte.



Os turistas "teriam ficado bloqueados no local devido ao seu estado alcoolizado", disse a Procuradoria de Paris.



Ambos foram levados para a delegacia de polícia do distrito 7, onde foram interrogados. A empresa SETE informou que pretendia apresentar uma denúncia.



"Nenhum dano foi constatado, a infração por intrusão de um lugar histórico, ou cultural, foi arquivada", declarou o Ministério Público.



A Torre Eiffel foi aberta ao público às 10h locais, uma hora mais tarde do que o normal.



O monumento mais famoso da França, que recebeu seis milhões de visitantes no ano passado, teve de ser evacuado duas vezes no sábado, após dois alertas falsos de bomba.