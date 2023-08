Vivek Ramaswamy, magnata e cético do clima, esquenta corrida republicana à Casa Branca

436

Fez fortuna com a biotecnologia, classifica o ativismo climático de "culto religioso" e vê seu nome em ascensão: o pré-candidato à Casa Branca Vivek Ramaswamy está aproveitando um bom momento, com uma retórica cheia de provocação que esquentou as primárias republicanas e que espera levá-lo à Presidência dos Estados Unidos.



Enquanto alguns pré-candidatos começam a apontar suas baterias contra o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), Ramaswamy, de 38 anos, passou para a frente do pelotão perseguidor, seguindo, com firmeza, a trilha do favorito.



"Acho que estou mais bem posicionado para avançar nossa agenda 'America First', ir ainda mais longe do que Trump, mas também unir o país no processo", disse o empresário bilionário, recentemente, à emissora pública PBS.



Assim como os demais pré-candidatos à indicação republicana, Ramaswamy está atrás de Trump, separado por uma lacuna aparentemente intransponível, mas gastou milhões de seu próprio bolso para ficar na melhor posição, caso o ex-presidente fique pelo meio do caminho, em meio a seu crescente emaranhado de problemas com a Justiça.



Este candidato novato, pai de dois filhos pequenos, foi recompensado com números mais altos nas pesquisas do que a maioria de seus adversários mais experientes.



- 'Câncer cultural' -



Ramaswamy começou sua campanha sem dar a ela um perfil nacional, mas surpreendeu os observadores ao subir para o terceiro lugar nas primárias republicanas, cinco meses antes da primeira e importante votação no estado de Iowa.



Ele está perto do governador da Flórida, Ron DeSantis, atrás de Trump nas pesquisas por cerca de 40 pontos, mas que parecia, até pouco tempo, relativamente seguro em segundo lugar.



Moldou sua estratégia em torno das agendas dos dois homens que espera derrubar, fazendo de sua posição contra a ideologia "woke" (progressista) da esquerda americana seu carro-chefe.



"Estamos no meio de uma crise de identidade nacional", observa, acusando as elites do país de metástase de um "câncer cultural", principalmente quando se trata de questões sobre a comunidade LGBTQI+.



Sua mensagem encontrou um público agradecido, e seu livro, "Woke, Inc.", no qual ele desenvolve sua tese, está atualmente no topo da lista de mais vendidos de não-ficção do jornal The New York Times.



- Queimando carvão -



Em um campo cada vez mais concorrido (17 nomes já foram anunciados), Ramaswamy conseguiu atrair a atenção e as manchetes com uma plataforma política que poderia ser descartada como muito radical se seus números nas pesquisas fossem mais baixos.



Este pianista vegetariano quer aumentar a idade de votação para 25 anos e demitir 90% dos funcionários do Federal Reserve (Fed, banco central) e do Departamento de Justiça dos EUA. Sua solução para reviver o crescimento dos EUA? Queimar carvão "sem pedir desculpas" aos ambientalistas. Ainda assim, ele enfrenta uma luta difícil.



"Como todos os outros candidatos, a única chance de Ramaswamy é o colapso de Trump", disse à AFP o cientista político Kyle Kondik.



Não é incomum os candidatos presidenciais republicanos meçam as palavras quando se trata de Trump, que sempre conseguiu manter a lealdade de pelo menos um terço do partido, independentemente dos ventos políticos predominantes.



Mas Ramaswamy foi um passo além. Apareceu nos tribunais de Miami e Washington, onde Trump deveria comparecer, prometendo indultar o ex-presidente de 77 anos, se for condenado. E exigiu que seus rivais se comprometam a fazer o mesmo.



"Lutamos contra uma revolução neste país, em 1776, pela simples ideia de que nós, o povo, determinamos como selecionar nossos líderes e ter um governo que preste contas ao seu povo, e não o contrário", disse ele em um vídeo filmado este mês fora do complexo judicial federal de Washington.



Trump, que está acostumado a pisar em seus oponentes, apreciou essa atitude.



"Ele está indo bem", disse recentemente o bilionário ex-presidente republicano sobre seu jovem rival.



- Rap libertário -



Ramaswamy é filho de imigrantes da Índia e nasceu em uma família da classe trabalhadora em Ohio. Educado em escolas católicas, estudou biologia na prestigiosa Universidade de Harvard, onde aprimorou suas habilidades retóricas em debates e interpretando rap "libertário", usando um alter ego, "Da Vek".



"Se você acha que o extraordinário polemista Vivek G. Ramaswamy 2007 é intenso, você obviamente não conhece 'Da Vek'", observou o jornal da universidade em um perfil humorístico.



Mostrando que não perdeu nenhuma de suas habilidades, o enérgico pré-candidato aparece em um vídeo recente nas mídias sociais, fazendo rap, em um evento em Iowa ao som da música "Lose Yourself", de Eminem.



Após um período em Yale, Ramaswamy fundou a empresa de biotecnologia Roivant, acumulando uma fortuna pessoal de mais de US$ 600 milhões (R$ 2,9 bilhões, na cotação atual), segundo a revista Forbes.



Deixou o conselho diretor da empresa em fevereiro para se dedicar em tempo integral à sua campanha, em grande parte autofinanciada.



"Isso não é apenas uma campanha política. É um movimento cultural para construir um novo Sonho Americano para a próxima geração", frisou.