436

Milhares de simpatizantes do regime militar que deu um golpe de Estado no Níger se reuniram nesta sexta-feira (11) perto da base militar francesa de Niamei, entoando palavras de ordem hostis à França, observaram os jornalistas da AFP.



"Abaixo a França, abaixo a Cedeao!", gritavam os manifestantes, um dia depois de a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental dar sinal verde para uma possível intervenção militar para restaurar o poder do presidente deposto Mohamed Bazoum.