Courtois rompe ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

436

O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo a dois dias do início do Campeonato Espanhol, informou o clube merengue nesta quinta-feira (10).



O belga se lesionou em um treinamento na manhã desta quinta e foi submetido a exames médicos que detectaram uma "ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo".



O boletim médico divulgado pelo clube confirma que o jogador "será operado nos próximos dias", mas não revela o tempo de recuperação. Segundo a imprensa espanhola, este período ser de oito a nove meses, um desfalque durante quase toda a temporada.



De acordo com a rádio Cadena Cope, Courtois deixou o campo aos prantos após se lesionar.



O desfalque do goleiro é um duro golpe para o Real Madrid a dois dias da estreia na La Liga, no sábado (12), contra o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés.



No Real Madrid desde 2018, o belga já tinha sofrido uma ruptura do menisco em 2015, que o manteve afastado dos gramados por três meses.



A equipe merengue conta agora com o goleiro ucraniano Andriy Lunin e terá que avaliar a busca por outro goleiro no mercado de transferências.



De acordo com a imprensa local, Lunin se recusou a deixar o clube merengue na atual janela de transferências. Ele disputou 12 jogos na temporada passada e sofreu 13 gols.