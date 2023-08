Swiatek vence Pliskova no WTA 1000 de Montreal; Bia Haddad é eliminada

436

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, venceu nesta quarta-feira (9) a tcheca Karolina Pliskova pela segunda rodada do torneio WTA 1000 de Montreal, por 7-6 e 6-2, em uma hora e 50 minutos de jogo, enquanto que a brasileira Bia Haddad foi eliminada.



A polonesa de 22 anos enfrentará na terceira rodada a também tcheca Karolina Muchova, que eliminou a romena Sorana Cirstea por 7-5 e 6-4.



Swiatek está lutando para permanecer em primeiro lugar nesta turnê norte-americana, que inclui a defesa do título do US Open. Ela está fazendo sua terceira aparição no National Bank Open, e a primeira em Montreal, tendo chegado à terceira rodada nos torneios de 2019 e 2022.



Swiatek permaneceu invicta em três partidas históricas com Pliskova.



- Bia Haddad e Wozniacki são eliminadas -



Também nesta quarta-feira, a brasileira Beatriz Haddad Maia e a dinamarquesa Carolina Wozniacki perderam suas respectivas partidas da segunda fase.



A décima primeira cabeça-de-chave brasileira perdeu para a canadense Leylah Fernández em três sets muito disputados de 7-5, 5-7 e 6-3.



Fernández, que agora domina o confronto pessoal com Bia Haddad (2-1), enfrentará na próxima rodada a americana Danielle Collins que eliminou a grega María Sakkari ao vencer por 6-4 e 6-2.



Já Wozniacki perdeu para a campeã de Wimbledon, a tcheca Marketa Vondrousova, em dois sets de 6-2 e 7-5 e na próxima fase enfrentará a americana Cori Gauff, sexta cabeça-de-chave, que venceu a britânica Katie Boulter com um duplo 6-2.



- Fritz avança em Toronto, Tsitsipas é eliminado -



No Masters 1000 de Toronto, o americano Taylor Fritz, oitavo cabeça de chave, derrotou o francês Ugo Humbert por 7-6 3-6 e 6-3, em duas horas e 30 minutos na segunda rodada e agora vai enfrentar o australiano Alex De Miñaur, que eliminou o canadense Gabriel Diallo com parciais de 6-4 e 7-5.



O russo Daniil Medvedev (N.2) venceu o italiano Matteo Arnaldi por 6-2 e 7-5.



A grande surpresa do torneio em Toronto nesta jornada foi a eliminação do grego Stefanos Tsitsipas, quarto cabeça de chave, pelo veterano francês Gael Monfils.



O parisiense de 36 anos, atualmente 276º do mundo, superou Tsitsipas por 6-4 e 6-3 em pouco menos de 90 minutos.



É a primeira vez que Monfils vence um jogador do Top 10 desde março de 2022, e o triunfo aconteceu contra um Tsitsipas em grande fase, vindo de um título no ATP Los Cabos no México no último final da semana.



Em outra surpresa da tarde, o espanhol Alejandro Davidovich atropelou o alemão Alexander Zverev (13º) com parciais de 6-1 e 6-2.



O adversário do espanhol na próxima fase será o norueguês Casper Ruud, terceiro cabeça de chave.



-- Resultados desta quarta-feira do Aberto do Canadá:



- Simples feminino (WTA 1000 de Montreal)



Segunda rodada:



Jessica Pegula x Yulia Putintseva (CAZ) 6-4, 6-4



Jasmine Paolini (ITA) x Madison Keys (não se apresentou devido a lesão)



Cori Gauff x Katie Boulter (GBR) 6-2, 6-2



Belinda Bencic x Alycia Parks (EUA) 6-3, 5-7, 6-47-6 6-2



Liudmila Samsonova x Zheng Qinwen (CHN) 6-3, 6-2



Iga Swiatek x Karolina Pliskova (CZE) 7-6 6-2



Karolina Muchová x Sorana Cirstea (ROM) 7-5, 6-4



Daria Kasatkina x Anna Blinkova (RUS) 6-2, 7-5



Leylah Fernandez (CAN) x Beatriz Haddad Maia 7-5, 5-7, 6-3



Markéta Vondrousová x Caroline Wozniacki (DIN) 6-2, 7-5



Elena Rybakina x Jennifer Brady (EUA) 6-7 7-6 6-3



- Simples masculino (Masters 1000 de Toronto)



Segunda rodada:



Hubert Hurkacz x Miomir Kecmanovic (SRB) 5-7, 6-3, 6-0



Gaël Monfils (FRA) x Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-3



Lorenzo Musetti x Thanasi Kokkinakis (AUS) 4-6, 7-5, 6-4



Mackenzie McDonald (EUA) x Andrey Rublev 6-4, 6-3



Taylor Fritz x Ugo Humbert (FRA) 7-6 3-6, 6-3



Milos Raonic (CAN) x Taro Daniel (JPN) 6-4, 6-3



Daniil Medvedev a Matteo Arnaldi (ITA) 6-2, 7-5



Alex De Miñaur (AUS) x Gabriel Diallo (CAN) 6-4, 7-5



Alejandro Davidovich (ESP) x Alexander Zverev 6-1, 6-2



Andy Murray (GBR) x Max Purcell (AUS) 7-6 3-6, 7-5



Jannik Sinner x Matteo Berrettini (ITA) 6-4, 6-3