Flamengo encara Olimpia em Assunção por vaga nas quartas da Libertadores

436

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo vai a Assunção enfrentar o Olimpia nesta quinta-feira (10) precisando de pelo menos um empate para se classificar às quartas de final da Copa Libertadores.



O time carioca terá que segurar a pressão dos paraguaios no estádio Defensores del Chaco, que aguarda um público de 40 mil pessoas.



O 'Decano' chega para o confronto motivado pela vitória por 5 a 3 sobre o Guaraní no último fim de semana.



Por sua vez, o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, vem de uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá.



"Por mais que tenhamos perdido no Brasil, nos demos conta de que é possível sair com um resultado positivo", disse otimista o técnico do Olimpia, Francisco Arce, campeão da Libertadores como jogador por Grêmio e Palmeiras.



Para o jogo decisivo, Arce conta com experiência do volante Richard Ortiz e os gols do artilheiro Fernando Cardozo.



Por outro lado, o comandante rubro-negro, o argentino Jorge Sampaoli, acredita que sua equipe pode chegar a mais uma final continental.



"Lamentavelmente vamos ter que definir com o Olimpia fora de casa, mas estou confiante de que o Flamengo pode disputar a final no Maracanã", enfatizou Sampaoli.



O poderoso ataque formado por Gabigol e Bruno Henrique, com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta como homem de criação, dão motivos para o técnico argentino confiar na classificação.



O jogo, marcado para as 21h (horário de Brasília), terá arbitragem do colombiano Wilmar Roldán, com seus compatriotas Alexander Guzmán e Wilmar Navarro como auxiliares e o chileno Juan Lara no comando da cabine do VAR.



Prováveis escalações:



Olimpia: Juan Espínola - Facundo Zabala, Mateo Gamarra, Jhohan Romaña, Alejandro Silva - Iván Torres, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo - Hugo Fernández e Walter González. Técnico: Francisco Arce.



Flamengo: Matheus Cunha - Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas - Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta - Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.