Erdogan insta Ocidente a 'cumprir suas promessas' para destravar acordo de grãos

A reativação do pacto que permitia à Ucrânia exportar grãos de portos do Mar Negro bloqueados pela Rússia depende de que o Ocidente "cumpra suas promessas", afirmou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, nesta terça-feira (8).



"Creio que é possível encontrar uma solução", disse Erdogan, que mediou o acordo junto com a ONU, ao se referir a uma conversa telefônica recente com o presidente russo, Vladimir Putin, que se negou a prolongar o pacto depois de seu vencimento em 17 de julho.



"Na semana passada, em nossa conversa telefônica com Putin, ficamos a par das exigências da Rússia", indicou o chefe de Estado turco em uma coletiva de imprensa, sem oferecer mais detalhes.



"A solução para esse problema depende de que os países ocidentais cumpram suas promessas. As medidas que poderiam transformar a atmosfera positiva da Iniciativa do Mar Negro em um cessar-fogo e, em seguida, em um acordo de paz duradouro, não foram adotadas", acrescentou.



A Rússia exigia o levantamento das travas impostas às suas exportações de produtos agrícolas, em particular os fertilizantes, no contexto das sanções ocidentais.



"Nossa posição é clara", frisou Erdogan, que havia pedido a Putin na semana passada que evitasse uma "escalada". "Se a guerra [entre Rússia e Ucrânia] se propagar no Mar Negro, será um desastre para a nossa região", advertiu.



A Turquia, país-membro da Otan, tenta manter boas relações com ambas as partes desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Também se negou a adotar sanções contra a Rússia, mas forneceu armas a Kiev.