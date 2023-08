Comissão Eleitoral do Reino Unido sofre ataque cibernético

436

Um ataque cibernético contra a Comissão Eleitoral do Reino Unido permitiu que "atores hostis" capturassem os dados de milhões de eleitores por mais de um ano, informou a instituição nesta terça-feira (8).



"Sofremos um ataque cibernético complexo no qual atores hostis obtiveram acesso aos nossos sistemas", disse o órgão independente na rede social X, antes chamada Twitter.



A identidade dos autores, que consultaram os servidores com cópias das informações eleitorais de milhões de pessoas, não foi revelada.



"Sabemos quais sistemas eles conseguiram acessar, mas não podemos determinar conclusivamente quais pastas eles consultaram", disse o diretor-geral da Comissão Eleitoral, Shaun McNally, em comunicado.



O ataque foi detectado em outubro de 2022, após a descoberta de atividades suspeitas nos sistemas. Isso confirmou "claramente que atores hostis consultaram os sistemas pela primeira vez em agosto de 2021".



"Lamentamos ter demorado tanto para perceber", acrescentou o órgão.



A Comissão Eleitoral amenizou as preocupações ao enfatizar que é "muito difícil usar um ataque cibernético para influenciar o processo democrático".



Após o referendo sobre o Brexit em 2016 e durante as eleições legislativas de 2017, as autoridades britânicas suspeitaram que a Rússia tentou influenciar a votação.



A Comissão Eleitoral explicou que foram necessárias medidas corretivas antes de tornar o caso público, como bloquear o acesso de hackers com "medidas de segurança suplementares".