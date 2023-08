Síria renova acesso humanitário da ONU a duas passagens de fronteira com a Turquia

436

A Síria prorrogou por mais três meses, até novembro, a autorização das Nações Unidas para entregar ajuda humanitária, através de duas passagens de fronteira da Turquia, às áreas rebeldes afetadas por um terremoto em fevereiro, informou a agência humanitária da organização nesta terça-feira (8).



Após um pedido da ONU e a poucos dias do fim do prazo da licença atual, que expira em 13 de agosto, "estamos muito satisfeitos que o governo sírio tenha renovado sua autorização para usar as passagens fronteiriças de Bab al Salama e Al Rai até 13 de novembro", disse Eri Kaneko, porta-voz em Nova York para o Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).



Após o terremoto que abalou a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro e deixou mais de 50 mil mortos, ONGs e opositores sírios criticaram a demora na chegada da ajuda da ONU a essas áreas rebeldes, onde a população já vivia em condições difíceis antes da tragédia.



Uma semana depois, Damasco concordou em permitir que a ONU usasse mais duas passagens de fronteira com a Turquia, inicialmente para transportar barracas, cobertores e kits sanitários contra a cólera. Essa autorização de três meses foi renovada em maio.



Segundo a ONU, a Síria precisa de pelo menos 15 bilhões de dólares (73,8 bilhões de reais na cotação atual) para a recuperação e reconstrução das áreas afetadas pelo trágico terremoto que matou cerca de 6.000 pessoas naquele país.