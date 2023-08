Ohio vai às urnas tendo direito ao aborto como alvo

436

Ohio vota, nesta terça-feira (8), uma medida que pode ser decisiva para o direito ao aborto nesse estado do norte dos Estados Unidos, em um referendo que permitirá medir o poder dos republicanos depois de diversos reveses sobre esse tema.



O campo conservador quer aprovar uma reforma constitucional que complicaria a celebração e adoção de referendos nesse estado.



O direito ao aborto estará em jogo nas eleições de novembro e os republicanos querem dificultar uma possível vitória dos partidários da interrupção voluntária da gravidez.



Este antigo reduto industrial, que, em 2016, surpreendeu ao votar no republicano Donald Trump, se debruça sobre o tema do aborto desde que, em junho de 2022, a Suprema Corte deixou os estados legislarem sobre o assunto.



O interesse é tanto que mais de 500 mil pessoas já votaram antecipadamente sobre a reforma constitucional.



Segundo pesquisas recentes, a maioria dos americanos quer proteger o acesso ao aborto.



O fracasso dos referendos antiaborto nos estados muito conservadores do Kentucky e do Kansas demonstra que existe divisão entre os republicanos sobre a matéria.



Com vistas às eleições presidenciais de 2024, democratas e republicanos defendem posições contrárias: o presidente Joe Biden mobiliza as organizações que defendem o direito ao aborto enquanto alguns líderes conservadores defendem uma proibição total.