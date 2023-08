Jogo da Champions entre AEK Atenas e Dinamo de Zagreb é adiado após morte de torcedor

436

O jogo de ida da terceira fase de classificação da Liga dos Campeões entre AEK Atenas e Dinamo de Zagreb foi adiado após a morte de um torcedor grego em uma briga, anunciou a Uefa em um comunicado publicado nesta terça-feira (8).



A partida deveria acontecer às 15h45 (horário de Brasília) desta terça no estádio do AEK, em Nea Filadelfeia, nos arredores de Atenas.



A decisão foi tomada horas depois de a polícia da Grécia informar que um jovem grego de 29 anos morreu esfaqueado durante um confronto entre 'ultras' das duas equipes durante a madrugada.



Nas redes sociais, o AEK publicou uma foto em preto e branco da vítima, Michalis Katsouris, que foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



"Michalis, o AEK jamais irá te esquecer. Que os assassinos recebam uma condenação exemplar", escreveu o clube grego.



Segundo a polícia, 96 pessoas foram detidas (84 croatas) pelos incidentes, que deixaram pelo menos sete feridos, três gregos e quatro croatas.



Entre os feridos que continuam no hospital está um menor de idade que foi atingido na cabeça por uma pedra.



O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, ligou para seu homólogo grego, Kyriakos Mitsotakis, "para apresentar suas condolências e denunciar a violência", segundo a agência oficial croata, Hina.



- "Incidentes espantosos" -



A Uefa, que "lamenta os incidentes espantosos" e diz "esperar que os responsáveis por este ato terrível sejam presos e respondam na justiça", explicou que está discutindo com os dois clubes o adiamento da partida para 18 ou 19 de agosto.



O jogo de volta, previsto para Zagreb no dia 15 de agosto, está mantido, assim como a proibição aos torcedores das duas equipes de comparecerem aos estádios como visitantes.



Segundo o Ministério da Proteção ao Cidadão da Grécia, grupos de torcedores dos dois times entraram em confronto nos arredores do estádio, lançando bombas, pedras, artefatos incendiários e outros objetos.



Uma investigação foi aberta e os detidos ainda vão prestar depoimento à polícia.



A diretoria do Dinamo de Zagreb afirmou em comunicado que condena "firmemente" o episódio ocorrido em Atenas.



"Lembramos que a Uefa tomou a decisão, de acordo com a polícia, de realizar os jogos de ida em volta sem torcedores visitantes e convidamos os torcedores do Dinamo a não viajarem para assistir ao jogo na Grécia", diz a nota do clube croata.