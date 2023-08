Jogo da Champions entre AEK Atenas e Dinamo de Zagreb é adiado após morte de torcedor

436

O jogo de ida da terceira fase de classificação da Liga dos Campeões entre AEK Atenas e Dinamo de Zagreb foi adiado após a morte de um torcedor grego em uma briga, anunciou a Uefa em um comunicado publicado nesta terça-feira (8).



Durante a madrugada, um jovem torcedor grego de 22 anos foi esfaqueado em um confronto entre 'ultras' das duas equipes, que deveriam jogar nesta terça-feira no estádio do AEK, em Nea Filadelfeia, nos arredores de Atenas.



A Uefa, que "lamenta os incidentes espantosos" e diz "esperar que os responsáveis por este ato terrível sejam presos e respondam na justiça", explicou que está discutindo com os dois clubes o adiamento da partida para 18 ou 19 de agosto.



O jogo de volta, previsto para Zagreg no dia 15 de agosto, está mantido, assim como a proibição aos torcedores das duas equipes de comparecerem aos estádios como visitantes.