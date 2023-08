Paramount anuncia venda da editora Simon & Schuster por US$ 1,62 bi

436

A Paramount Global anunciou nesta segunda-feira (7) que concordou em vender a Simon & Schuster, uma das principais editoras dos Estados Unidos, ao fundo de capitais KKR por 1,62 bilhão de dólares (R$ 7,9 bilhões).



Se for concretizado, o negócio colocará fim aos anos de esforços para vender a editora de prestígio - entre cujos autores estão Stephen King, Colleen Hoover e Bob Woodward - depois que um acordo provisório para a venda à Penguin Random House fracassou por problemas regulatórios.



"Estamos satisfeitos por chegarmos a um acordo que oferece excelente valor aos acionistas da Paramount, ao mesmo tempo em que posiciona a Simon & Schuster para sua próxima fase de crescimento com [o fundo] KKR", disse o presidente e CEO da Paramount Global, Bob Bakish, em comunicado divulgado nesta segunda.



Após a aquisição, que segundo a Paramount acontecerá integralmente em espécie, a Simon & Schuster será uma "companhia privada independente", segundo a nota. A editora também manterá sua direção atual.



"Com o apoio do KKR, esperamos colaborar em novas estratégias que melhorem nossa capacidade de oferecer aos leitores uma grande variedade de livros e de dar aos autores a melhor publicação possível", disse, em comunicado, o presidente e CEO da Simon & Schuster, Jonathan Karp.



A empresa é a quarta maior das chamadas "Cinco Grandes" editoras americanas, entre as quais estão HarperCollins, Hachette Book Group USA e Macmillan Publishers.



