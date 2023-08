436

Depois de uma partida alucinante em que marcou dois gols, Lionel Messi conduziu o Inter Miami à vitória por 5 a 3 nos pênaltis (4 a 4 no tempo regulamentar), neste domingo, contra o FC Dallas, pelas oitavas de final da Leagues Cup.



O capitão da seleção argentina abriu o placar logo aos 6 minutos e, após o Dallas virar e abrir 4 a 2, o craque empatou o jogo em uma espetacular cobrança de falta aos 85.



Na disputa de pênaltis, Messi converteu a primeira cobrança e um erro do americano Paxton Pomykal decretou a eliminação do Dallas.



O Inter de Messi, artilheiro do torneio com sete gols em quatro jogos, enfrentará agora Houston Dynamo ou Charlotte nas quartas de final, que começam em 11 de agosto.