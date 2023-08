Papa Francisco encerra a JMJ de Lisboa com missa para 1,5 milhão de fiéis

436

Diante de uma multidão de 1,5 milhão de peregrinos, o papa Francisco presidiu neste domingo a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa, na qual pediu às novas gerações que não tenham medo e fez um apelo a favor da paz.



Aclamado por fiéis emocionados, o pontífice argentino, de 86 anos, teve o último encontro com a multidão antes de encerrar esta edição da maior reunião internacional de católicos.



"A vocês, jovens, que querem mudar o mundo (...) e que querem lutar pela justiça e pela paz (...) não tenham medo", afirmou Francisco em espanhol, durante uma cerimônia em que também lembrou as áreas em conflito.



"Sinto uma grande dor pela querida Ucrânia, que continua sofrendo tanto. Amigos, permitam que eu também, já velho, compartilhe com vocês um sonho que carrego no coração, o sonho da paz", acrescentou o líder espiritual de 1,3 bilhão de católicos.



Tanto na vigília de sábado como na eucaristia de domingo, o espaço criado para a JMJ em uma área próxima ao rio Tejo reuniu 1,5 milhão de pessoas, informou o Vaticano, com base em uma estimativa das autoridades portuguesas.



Após dormir ao relento durante uma noite quente de verão (hemisfério norte), os jovens acordaram ao ritmo da música selecionada por um padre-DJ português em um cenário que lembrava o de um grande festival. A temperatura durante o dia se aproximou dos 40 graus na capital lusitana.



- Seul receberá a JMJ em 2027 -



Após percorrer uma longa distância no "papamóvel", Francisco presidiu a missa em um grande altar, diante de mais de um milhão de fiéis, além de 10.000 padres, 700 bispos e 30 cardeais.



"É extraordinário poder estar aqui para ver o nosso papa Francisco, que consegue unir as pessoas de todo o mundo", afirmou Pimentel Gomes, padre brasileiro de 52 anos.



Antes de concluir a cerimônia, Francisco revelou uma das informações mais aguardadas de cada edição ao anunciar que Seul, capital da Coreia do Sul, será a sede da próxima JMJ.



"Assim, em 2027, da fronteira ocidental da Europa seguiremos para o Extremo Oriente. E este é um belo sinal da universalidade da Igreja", afirmou Francisco, enquanto peregrinos da Coreia do Sul, país onde 11% da população se declara católica, celebravam no altar.



Depois da missa, o pontífice se encontrou com os 24.000 voluntários que trabalharam na organização da edição portuguesa da JMJ - que foi adiada em um ano devido à pandemia de covid-19 -, antes de retornar ao Vaticano.



Jorge Bergoglio deve conceder a tradicional entrevista coletiva a bordo do avião papal, que decolou de Lisboa às 17H20 GMT (14H20 de Brasília) e deve pousar em Roma três horas depois.



- Espontâneo -



Na manhã de sábado, o papa foi recebido por 200.000 fiéis no santuário de Fátima, 130 km ao norte de Lisboa, onde rezou ao lado de jovens enfermos, pessoas com deficiências e seis detentos.



Ao contrário do que estava previsto, o pontífice improvisou quase todo o discurso e não fez as referências imaginadas à paz e à guerra na Ucrânia, que já havia mencionado em um discurso na quarta-feira.



Francisco - que atualmente se desloca em uma cadeira de rodas ou com o auxílio de uma bengala devido ao estado de saúde cada vez mais frágil - já havia modificado o roteiro de um de seus discursos na sexta-feira, após explicar que não estava conseguindo ler bem.



O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou à AFP que a mudança de sexta-feira foi motivada de fato por "um reflexo provocado pela iluminação", enquanto o de sábado foi uma "escolha" do pontífice.



Após descrever o papa como "cansado" no início da visita por sua agenda repleta de eventos, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou ao canal de televisão público RTP que o pontífice "acabou em grande forma nos últimos dois dias".



"À medida que o dia avançava, ele demonstrava uma alegria, estava relaxado... Deixava de lado os papéis, falava o que estava no coração", declarou o chefe de Estado, um conservador e católico fervoroso.



Durante a visita, que começou na quarta-feira, o primeiro pontífice latino-americano da história abordou vários temas, como a mudança climática, as redes sociais, ou a pedofilia na Igreja. Ele se reuniu em caráter privado com um grupo de vítimas de abusos.