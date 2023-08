Zagueiro Andrei Girotto deixa Nantes e assina com saudita Al Taawoun

436

O zagueiro brasileiro do Nantes, Andrei Girotto, assinou um contrato de dois anos com o saudita Al Taawoun, anunciaram os dois clubes neste domingo (6).



Girotto, de 31 anos, ex-Palmeiras, Chapecoense e Kyoto Sanga (Japão), entre outros, assinou até 2025 e deixa o Nantes após seis anos jogando na França, disse o Al Taawoun no Twitter, renomeado como X.



"Como outros sul-americanos antes dele, Andrei Girotto deixou sua marca durante sua passagem pelo clube e tocou o coração de muitos torcedores", comentou o FC Nantes em seu site, lembrando que o brasileiro marcou doze gols e deu sete assistências em 205 jogos pelos 'Canaris'.



O zagueiro brasileiro também conquistou a Copa da França em 2022.



"Hoje estou me lançando em um novo desafio na minha carreira", disse Girotto, que vai se juntar a muitos jogadores na Arábia Saudita que já jogaram na Europa.



Os clubes sauditas contrataram um grande número de estrelas nos últimos meses, incluindo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Jordan Henderson, Sadio Mane, N'Golo Kanté e Riyad Mahrez, entre outros.



