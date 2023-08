Com gols de Antony e Casemiro, Manchester United vence Lens (3-1) em amistoso

436

O Manchester United venceu o Lens por 3 a 1 em um amistoso de pré-temporada entre duas equipes que disputarão a próxima Liga dos Campeões, neste sábado (5) no estádio Old Trafford.



A equipe francesa, segunda colocada na última Ligue 1 atrás do Paris Saint-Germain, chegou ao intervalo em vantagem graças a um golaço de Florian Sotoca (23'), que chutou do meio de campo e encobriu André Onana na primeira partida do goleiro camaronês em seu novo clube.



Os donos da casa conseguiram virar o placar em apenas dez minutos no segundo tempo, com gols de Marcus Rashford (48') e dos brasileiros Antony (53') e Casemiro (58').



Além dos autores dos gols do United, a equipe de Erik Ten Hag também teve como destaque a atuação do jovem argentino Alejandro Garnacho, muito ativo no ataque e que deu uma assistência sensacional para Mason Mount. Mas o atacante que veio do Chelsea não conseguiu mandar para o fundo da rede mesmo com o gol aberto para ele.



O Lens encerra sua pré-temporada com um retrospecto de duas vitórias, quatro empates e uma derrota, antes de fazer sua estreia na Premier League no domingo da próxima semana, fora de casa contra o Brest.



Já o United inicia sua trajetória no campeonato recebendo o Wolverhampton na segunda-feira, 14 de agosto.