436

Drones ucranianos atacaram uma base naval russa no Mar Negro, afirmou à AFP uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) nesta sexta-feira (4), horas após a Rússia anunciar que impediu um ataque contra o porto de Novorossiysk.



Um vídeo obtido pela AFP mostra um drone se aproximando de um navio de guerra antes da transmissão ser interrompida pouco antes do impacto. A fonte do serviço de segurança confirmou "o envolvimento da SBU no ataque com drones".