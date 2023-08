436

Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, admitiu que o dinheiro de um homem condenado por narcotráfico entrou na campanha presidencial de seu pai, durante um processo de colaboração com o Ministério Público (MP), que o acusa de lavagem de dinheiro.



Nicolás "recebeu grandes somas de dinheiro do senhor Samuel Santander López Sierra, conhecido como o Homem Marlboro", condenado por narcotráfico nos Estados Unidos. "Parte desse dinheiro foi usada pelo próprio senhor Nicolás Fernando Petro Burgos, e outra foi investida na campanha presidencial de 2022", disse o procurador do caso, Mario Burgos, em audiência judicial nesta quinta-feira.