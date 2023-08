Revistas médicas alertam para ameaça nuclear 'crescente' no mundo

436

Uma centena de revistas médicas de todo o mundo emitiram nesta quinta-feira (3, noite de quarta em Brasília) um apelo conjunto para agir urgentemente para a eliminação das armas nucleares, diante da "importante e crescente" ameaça de uma catástrofe.



O apelo surge após ameaças veladas do presidente russo, Vladimir Putin, de usar esse tipo de armamento na Ucrânia, lançamentos repetidos de mísseis da Coreia do Norte e bloqueio de iniciativas de não proliferação.



"O perigo é significativo e crescente", escrevem em um editorial conjunto os editores-chefes de onze revistas de prestígio, incluindo BMJ, Lancet, JAMA e New England Journal of Medicine.



"Os Estados detentores de armas nucleares devem eliminar seus arsenais nucleares antes que eles nos eliminem", diz o artigo.



"O fato de todas essas revistas proeminentes concordarem em publicar o mesmo editorial destaca a extrema urgência da atual crise nuclear", declarou Chris Zielinski, da Associação Mundial de Editores de Imprensa Médica.



O texto é publicado na mesma semana de uma reunião em Viena do comitê preparatório para uma nova revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear da ONU, que entrou em vigor em 1970.



A décima revisão deste tratado em 2022 não resultou em uma declaração conjunta. Os Estados Unidos culparam o "obstrucionismo cínico" da Rússia por esse fracasso.



No domingo, também será o 68º aniversário da primeira vez que uma arma nuclear foi usada contra civis, no lançamento de uma bomba atômica pelos Estados Unidos na cidade japonesa de Hiroshima em 6 de agosto de 1945.



Qualquer uso de uma arma nuclear "seria catastrófico para a humanidade", afirma o editorial.



"Até mesmo uma guerra nuclear 'limitada', envolvendo apenas 250 das 13.000 armas nucleares no mundo, poderia matar 120 milhões de pessoas e provocar uma perturbação climática global que levaria a uma fome nuclear e colocaria em risco 2 bilhões de pessoas", garantem os autores.