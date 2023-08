436

A decisão da agência de classificação de crédito Fitch de rebaixar a classificação da dívida dos EUA, de AAA para AA+, é "injustificada", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, nesta quarta-feira (2).



Segundo Yellen, a avaliação da agência, que já havia gerado comentários dela na terça-feira quando foi anunciada, não condiz com o atual vigor da maior economia do mundo.



"A decisão da Fitch é surpreendente considerando a força da economia que estamos vendo nos Estados Unidos. Discordo fortemente da decisão da Fitch e acho totalmente injustificada", disse a funcionária durante visita a um centro tributário em McLean (Virgínia).