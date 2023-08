Brasil empata com Jamaica (0-0) e está fora da Copa do Mundo feminina

436

Com a obrigação da vitória para se classificar, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo feminina ao não passar de um empate em 0 a 0 com a Jamaica nesta quarta-feira (2), em Melbourne.



Com Marta como titular, a seleção brasileira não conseguiu romper o ferrolho do time jamaicano, que avançou às oitavas de final na segunda colocação do Grupo F.



A líder foi a França, que no outro jogo da chave venceu o Panamá por 6 a 3.



A eliminação do Brasil também marca a despedida de Marta em Copas do Mundo, torneio que disputou pela primeira vez em 2003. Aos 37 anos, a camisa 10 já havia anunciado que este seria seu último Mundial.



"Não era, nem nos meus piores pesadelos, a Copa que eu sonhava", declarou Marta em entrevista depois da partida, visivelmente emocionada.



Para a Jamaica, a classificação é histórica. A equipe chega às oitavas sem sofrer gols, embora tenha marcado apenas um, contra a estreante seleção panamenha.



França e Jamaica conhecerão seus adversários após a definição do Grupo H, em que os favoritos são a potência Alemanha e a surpreendente Colômbia de Linda Caicedo.



O Brasil dominou o duelo com as jamaicanas desde o início, preocupado com a velocidade das 'Reggae Girlz', em especial com a presença ofensiva da artilheira Khadija Shaw.



As subidas pela esquerda da lateral Tamires geraram as melhores chances no primeiro tempo para o time brasileiro, que deu trabalho à goleira Rebecca Spencer em finalizações de Debinha, Ary Borges, e Marta.



Por sua vez, a Jamaica se fechou na defesa e apostou nos contra-ataques, uma estratégia que deu certo no jogo de estreia, em outro empate sem gols com a França.



A entrada de Bia Zaneratto no segundo tempo deu dinâmica ao meio-campo do Brasil, mas a Jamaica não cometia erros atrás e conseguia segurar o resultado.



Nos minutos finais, o domínio do Brasil foi sufocante, mas sem levar perigo ao gol jamaicano. Apesar de permanecer todo o tempo com a bola, as brasileiras não conseguiram transformar a posse em finalizações.



"Acho que jogamos devagar demais para romper a defesa da Jamaica. Elas fizeram um bom trabalho, mas nós não pudemos criar muitas oportunidades", disse a técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sundhage.



"Não conseguimos chegar à linha de fundo, que é o que buscamos quando temos esse tipo de defesa", acrescentou Pia.



A decepcionante eliminação levantou dúvidas sobre seu trabalho na seleção, e a treinadora foi questionado sobre seu futuro na entrevista coletiva pós-jogo.



"Tenho contrato até agosto do ano que vem", depois dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, respondeu a sueca.