436

O Athletico-PR perdeu para o boliviano Bolívar por 3 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2023, disputado nesta terça-feira (1º), em La Paz.



Erick Carvalho abriu o placar para o time brasileiro aos 9 minutos mas os donos da casa viraram por meio do chileno Ronnie Fernández (13' e 76') e Diego Bejarano (27').



A partida de volta será disputada no dia 8 de agosto, em Curitiba, valendo vaga nas quartas de final.