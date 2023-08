Seis sindicalistas pegam 16 anos de prisão por 'conspiração' na Venezuela

436

Seis sindicalistas foram sentenciados a 16 anos de prisão na Venezuela por acusações de "conspiração" contra o governo do presidente Nicolás Maduro, informaram nesta terça-feira (1º) organizações de defesa dos direitos humanos, que criticaram a condenação.



Os líderes sindicais Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco e Emilio Negrín foram presos em julho de 2022, em meio aos protestos em diferentes regiões do país reivindicando aumento salarial e melhorias nas condições de trabalho no setor público.



"Foram condenados a 16 anos de prisão pelos crimes de conspiração e associação criminosa pelo juiz Grendy Duque, apesar de serem inocentes", publicou a ONG Coalizão por Direitos Humanos e Democracia na rede social X, o antigo Twitter.



Além disso, a ONG assinalou que o Ministério Público não apresentou "provas" suficientes para sustentar a acusação.



o salário-mínimo na Venezuela equivale à menos de 5 dólares mensais (R$ 23,8), complementado por auxílios estatais que somam aproximadamente 65 dólares (R$ 310).



O custo da cesta básica, em contrapartida, ultrapassa os 500 dólares (cerca de R$ 2.400) por mês de acordo com estimativas privadas, em um país castigado pela inflação.



"Esta condenação sem nenhum pretexto, sem provas, demonstra, mais uma vez, que o sistema de 'justiça' está a serviço do poder e não dos cidadãos. A luta por reivindicações, pela liberdade, pelo bem-estar dos venezuelanos não é um crime", publicou na rede X o ativista social Roberto Patiño.



Dirigentes políticos da oposição também criticaram a decisão judicial.



