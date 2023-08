Petróleo cai levemente por alta do dólar e mau indicador chinês

436

Os preços do petróleo encerraram em leve baixa nesta terça-feira (1) devido a uma alta do dólar e um indicador econômico desapontador da China para o mercado.



O barril Brent do Mar do Norte para entrega em outubro recuou 0,61%, a 84,91 dólares, em Londres.



Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro caiu 0,52%, a 81,37 dólares, em Nova York.



O dia começou mal após o anúncio de que a atividade industrial chinesa encolheu em julho, quando o mercado esperava uma leve expansão. Os dados mostram o menor nível de atividade do setor em seis meses.



A situação ficou ainda pior com o fortalecimento do dólar. Um dólar forte encarece o barril de petróleo - que é cotado em dólares - para os investidores em outras moedas.



Porém, segundo Edward Moya, da Oanda, "o petróleo é um dos investimentos mais atrativos e os operadores voltarão a comprar sempre que o preço baixar".



Assim, após uma queda de quase 1,50%, o WTI se recuperou no final do dia graças a um rebote em Wall Street e ao apetite por risco, disse Matt Smith, da Kpler.



Os operadores também se preparam para a divulgação do relatório de reservas nos Estados Unidos na quarta-feira.