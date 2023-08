Nasa escuta 'batimentos' da Voyager 2 após apagão involuntário

436

A sonda Voyager 2, enviada ao espaço em 1977 e localizada a 19,9 bilhões de quilômetros da Terra, enviou um sinal de seu "batimento cardíaco", informou a Nasa nesta terça-feira (1º), que interrompeu por engano o contato com sua mítica espaçonave.



Uma série de comandos enviados à Voyager 2, em 21 de julho, "inadvertidamente fizeram com que a antena apontasse a dois graus da Terra", informou um laboratório da Nasa em recente atualização.



Isso fez com que deixasse de receber ordens e transmitir dados ao controle da missão, uma situação sem perspectiva de resolução até 15 de outubro, data de uma manobra programada de reorientação automática.



A equipe fez, no entanto, um último esforço para restabelecer o contato o mais rápido possível com a ajuda da Deep Space Network - um conjunto internacional de antenas de rádio gigantes e de outras que orbitam a Terra -, informou nesta terça-feira à AFP Suzanne Dodd, diretora de projeto da Voyager.



E, para surpresa de todos, funcionou. A resposta é positiva "porque vemos o sinal de 'batimento cardíaco' da espaçonave" lançada para explorar exoplanetas e servir como um farol para a humanidade, declarou Dodd.



"Então sabemos que a espaçonave está viva e funcionando", garantiu. Ela acrescentou que deram novas instruções para que a antena da espaçonave aponte para a Terra, mas há uma "baixa probabilidade" de que funcione.



Como o dia 15 de outubro está longe, a Nasa continuará tentando transmitir ordens.



Em 2018, a Voyager 2 deixou a bolha protetora do Sol, chamada heliosfera, para entrar no espaço interestelar.



Antes de deixar o sistema solar, foi a única sonda a passar por Urano e Netuno.



Sua nave irmã, Voyager 1, também lançada em 1977, tornou-se a primeira espaçonave a entrar no espaço interestelar em 2012. Atualmente, ela está a cerca de 24 bilhões de quilômetros da Terra.



As duas sondas carregam gravações de sons e imagens da Terra em placas de ouro e cobre.