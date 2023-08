Joalheria Piaget de Paris é assaltada em mais de 10 milhões de euros

436

A joalheria Piaget, situada na Rue de la Paix, no coração de Paris, foi assaltada nesta terça-feira (01) durante o horário de almoço por três pessoas, que fugiram com um roubo estimado entre 10 e 15 milhões de euros (entre US$ 11 e 16,5 milhões e R$ 52 e 78 milhões).



A Rue de la Paix e a Place Vendôme são mundialmente conhecidas por serem endereço das mais prestigiadas marcas de relógios e joias de luxo.



Uma fonte da polícia informou que ninguém ficou ferido durante o assalto.



A promotoria de Paris encaminhou à polícia judiciária uma investigação por assalto à mão armada em uma gangue organizada e sequestro em uma gangue organizada, indicou o promotor.



De acordo com os primeiros elementos da investigação, o roubo realizado por três pessoas ocorreu por volta das 13h locais (8h no horário de Brasília) e pelo menos um dos criminosos estava armado.



O último assalto à mão armada a uma joalheria de luxo em Paris aconteceu em 29 de abril, quando três indivíduos a bordo de duas motocicletas apareceram na joalheria Bulgari, na Place Vendôme, pouco antes das 14h. O prejuízo foi estimado em "vários milhões de dólares".