Desemprego urbano na Colômbia cai para 8,8% em junho e chega a um dígito

A Colômbia registrou em junho uma taxa de desemprego urbano de 8,8%, uma redução "estatisticamente significativa", em comparação aos 11,7% há um ano, informou o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE) nesta segunda-feira (31).



O índice de desemprego urbano, que serve de referência para a análise do mercado colombiano, é medido nas 13 principais cidades e áreas metropolitanas, onde se concentra a maior parte dos 50 milhões de habitantes do país.



A nível nacional, a falta de emprego afetou 9,3% da população economicamente ativa, o que equivale a 2,3 milhões de pessoas.



"Chegamos a um dígito na taxa de desemprego", comemorou Piedad Urdinola, diretora do DANE, em uma coletiva de imprensa virtual. Em maio, o mesmo índice foi de 10,5%.



Ao todo, a população empregada no país é de 23 milhões de pessoas, 55,7% delas trabalham no mercado informal, o que representa um dos maiores índices da América Latina.



A criação de novos empregos na quarta maior economia latino-americana se concentrou, principalmente, nos setores de administração pública, saúde e defesa, assim como nas atividades profissionais, científicas e técnicas.