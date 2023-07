Adidas renova por 10 anos com Manchester United

436

A marca de material esportivo alemã Adidas assinou nesta segunda-feira (31) um novo contrato de 10 anos com o Manchester United, por um valor estimado em 900 milhões de libras (R$ 5,4 bilhões na cotação atual), segundo a BBC.



A parceria entre o clube e a empresa foi iniciada na temporada e, com o novo acordo, ambas as partes prometem dar destaque à equipe feminina do United.



"Adidas e Manchester United estão felizes em anunciar a renovação de um dos mais emocionantes e fundamentais patrocínios no mundo do esporte", afirma o comunicado publicado no site do clube.



"O novo acordo aumenta o foco no time feminino, um passo à frente no compromisso da Adidas e do Manchester United para impulsionar o futebol feminino", continua a nota.



O United não divulgou números sobre o novo acordo, mas a BBC informou que está avaliado em pelo menos 900 milhões de libras (5,47 bilhões de reais).



A BBC também informou que o pagamento anual da Adidas pode cair em 30% caso os 'Red Devils' não se classifiquem por dois anos consecutivos para a Liga dos Campeões, torneio que o time vai disputar na temporada



A marca alemã espera terminar o ano com prejuízo de 450 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões), segundo as previsões reveladas na semana passada.