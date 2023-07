Suárez alega falta de 'força física' para seguir no Grêmio em 2024

436

O atacante uruguaio Luis Suárez afirmou neste sábado (29) lhe falta de "força física" para cumprir o contrato de dois anos com o Grêmio, ao mesmo tempo em que negou um acordo com o Inter Miami de Lionel Messi.



"Minha intenção, porque me sentia com força física, era poder estar dois anos com o clube. Mas é preciso ser sincero consigo mesmo, com seu corpo e com o clube", disse Suárez em entrevista.



"Para o ano que vem, não poderei render no Grêmio o que esperam de mim. O tema vem pelo desgaste que tenho no joelho, uma lesão crônica, e o ritmo do futebol brasileiro, sua intensidade" explicou o atacante.



O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, tinha comunicado na última quarta-feira que Suárez permaneceria no clube até dezembro, em um acordo para reduzir seu tempo de contrato, que originalmente ia até o final de 2024.



A continuidade do 'Pistolero', de 36 anos, estava em dúvida havia semanas.



O Inter Miami, que recentemente contratou Messi e seus ex-companheiros de Barcelona Sergio Busquets e Jordi Alba, manifestou ao clube gaúcho seu interesse em se reforçar com o atacante uruguaio, segundo confirmou o próprio jogador neste sábado.



Apesar de ter negado um acordo com o time da MLS, Suárez deixou as portas abertas para defender outro clube a partir do ano que vem.



"Não sei se vou continuar (jogando), se vou seguir em outro clube. Sei que vou diminuir a intensidade", ressaltou.



Desde que chegou ao Grêmio, em janeiro, Suárez marcou 16 gols fez nove assistências em 31 jogos entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.



"Eu me comprometi com o clube a fazer o máximo de esforço possível e jogar todos os jogos que pudesse. Vou tentar estar no máximo de jogos possíveis. O problema do joelho não vai mudar", acrescentou o artilheiro.



O Grêmio é o vice-líder do Brasileirão, a 11 pontos do Botafogo e um jogo a menos. Na Copa do Brasil, o time está na semifinal e foi derrotado no jogo de ida pelo Flamengo por 2 a 0, em Porto Alegre.