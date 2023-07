'Prisão flutuante' para imigrantes no Reino Unido é recebida com protestos

436

Os estabelecimentos são um pouco maiores do que uma cela, com uma beliche e uma TV que não tem cabos ligados a ela (foto: Andrew Matthews / POOL / AFP) O governo do Reino Unido decidiu utilizar a embarcação Bibby Stockholm como hospedaria para imigrantes que buscam abrigo no território. Na sexta-feira (21/7), a imprensa estrangeira se reuniu para conhecer os estabelecimentos que foram recebidos com protestos.





Os estabelecimentos, segundo o portal The Guardian, são um pouco maiores do que uma cela, com uma beliche e uma TV que não tem cabos ligados a ela. Alguns corredores sequer possuem janelas.





Quando a embarcação chegou no porto, foi recebida por duas multidões de protestantes. De um lado, quem defende melhores condições do que a ‘prisão flutuante’ para os imigrantes. Do outro, quem acha que a chegada de estrangeiros prejudica os postos de trabalho locais, ao disputarem mão de obra.





Segundo o portal, o Bibby Stockholm foi usado anteriormente como alojamento para trabalhadores de construção e, nos anos 2000, como abrigo para carentes. Um relatório de anistia de 2008 documenta que os residentes da embarcação sofreram traumas psicológicos por habitarem nela.