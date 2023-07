Wall Street fecha com resultados mistos, Dow Jones tem 10ª alta consecutiva

436

A Bolsa de Nova York encerrou o pregão nesta sexta-feira (21) com resultados mistos, após uma sessão que viu o Dow Jones alcançar sua décima alta consecutiva pela primeira vez em quase seis anos.



O Dow Jones obteve um ganho marginal de 0,01%, permitindo que fechasse positivo pelo décimo dia seguido, enquanto o índice tecnológico Nasdaq caiu 0,22% e o índice ampliado S&P; 500 avançou 0,03%.



O recorde absoluto de fechamentos positivos do Dow Jones, com 14 dias consecutivos, remonta a 1896, segundo dados de Howard Silverblatt, da S&P; Global.



As ações tecnológicas pareceram se recuperar pela manhã após a queda de quinta-feira, mas acabaram caindo novamente.



Empresas como Meta (-2,73%), Nvidia (-2,66%) e Palantir (-4,09%) lideraram as quedas.



As realizações de lucros continuam sobre esses papéis, que tiveram forte alta desde o início do ano, em grande parte impulsionados pela inteligência artificial.



"Não deveria ser surpreendente que haja períodos de consolidação", resumiu Angelos Kourkafas, da Edward Jones, considerando que "o mercado subiu muito".



O Dow conseguiu se manter em alta graças a valores tradicionais como Johnson & Johnson (+1,06%), Chevron (+1,46%), Procter & Gamble (+1,57%) e Merck (+1,78%). O índice poderia ter tido resultados ainda melhores se não fosse pelo tropeço da American Express (-3,89%), em queda apesar de um lucro líquido maior do que o esperado no segundo trimestre.



Os investidores focaram no aumento das provisões para prevenir inadimplências eventuais, que triplicaram para a emissora de cartões de crédito em relação ao mesmo período do ano passado, sinalizando que a empresa espera uma deterioração na conjuntura.