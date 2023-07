Ex-líder separatista e blogueiro é processado por 'extremismo' na Rússia

436

A Justiça russa abriu um processo, nesta sexta-feira (21), por "extremismo" contra o famoso blogueiro nacionalista e ex-líder separatista do leste da Ucrânia Igor Girkin, que recentemente fez duras críticas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.



Conhecido nas rede sociais como Igor Strelkov, o influenciador apoia a ofensiva na Ucrânia, mas tem criticado a gestão do mandatário russo em sua conta no Telegram, que tem cerca de 875 mil seguidores.



A abertura do caso envia um mensagem firme diante das críticas ao governo, quatro semanas após a breve rebelião protagonizada pelo grupo paramilitar Wagner.



De acordo com a AFP, Girkin foi visto atrás de uma tela em um tribunal de Moscou nesta sexta-feira. Ele é acusado de "chamadas públicas para realizar atividades extremistas", pelo que pode ser condenado a cinco anos de prisão.



A esposa do blogueiro, Miroslava Reginskaya, anunciou, através das redes sociais, que ele havia sido preso por "extremismo", o que foi posteriormente confirmado pela Justiça.



O homem de 52 anos é um ex-comandante militar da autoproclamada República Popular de Donetsk e foi um protagonista na insurgência pró-Rússia em 2014, quando começou o conflito entre Kiev e os separatistas do leste da Ucrânia.



Ele foi uma das três pessoas condenadas à prisão perpétua em um tribunal holandês, em 2022, por seu papel na queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, enquanto sobrevoava a Ucrânia em 2014.



Nos últimos anos, se tornou um dos maiores críticos de Putin e do controle da campanha militar na Ucrânia.



Em uma de suas últimas publicações, o blogueiro nacionalista pediu para que o presidente russo passasse o poder a um sucessor.



"O país não sobreviverá mais seis anos de mediocridade covarde no poder", escreveu em seu canal do Telegram.