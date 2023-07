Polícia procura leoa fugitiva perto de Berlim

436

A polícia da Alemanha iniciou uma grande operação nesta quinta-feira (20) ao sul de Berlim para encontrar um animal selvagem que pode ser uma leoa, anunciaram as autoridades, que pediram aos moradores que permaneçam dentro de suas casas.



"O animal selvagem que escapou ainda não foi encontrado. Pedimos que não saiam de suas casas", escreveu a conta oficial no Twitter da polícia de Brandemburgo, o land (estado federal) onde fica Berlim.



A polícia informou que testemunhas alertaram para a presença do animal selvagem.



"Por volta da meia-noite, recebemos uma mensagem difícil de imaginar. Duas pessoas viram um animal perseguindo outro", afirmou o porta-voz da polícia de Brandemburgo, Daniel Keip, à rádio RBB.



"Um era um javali e o outro aparentemente um animal selvagem, uma leoa. Os dois homens gravaram um vídeo com seus telefones e até policiais experientes admitiram que provavelmente era uma leoa", acrescentou.



De acordo com a imprensa local, a área de busca, que tem o auxílio de helicópteros, inclui os municípios de Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf.



