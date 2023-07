Escritor Milan Kundera foi cremado em cerimônia privada

436

O escritor tcheco Milan Kundera, que morreu em 11 de julho aos 94 anos, foi cremado nesta quarta-feira (19) na mais estrita privacidade, anunciou a editora francesa Gallimard.



O autor de "A Insustentável Leveza do Ser", que sempre viveu na discrição, não quis ser enterrado.



"Milan Kundera foi cremado hoje", em um local não especificado, e "a cerimônia ocorreu na mais estrita privacidade", disse o presidente da editora, Antoine Gallimard, em um comunicado.



A gravação de uma sonatina de Leos Janacek, tocada ao piano por Ludvik Kundera, pai de Milan, "o acompanhou nesta última viagem", acrescentou Gallimard.



Esta peça do compositor tcheco foi gravada pelo pai do romancista, um conceituado pianista falecido em 1971.



Milan Kundera, nascido em Brno em 1929, exilado na França desde 1975, foi um dos grandes autores da literatura do século XX.



Seus romances questionam a condição humana, a evolução da identidade, o significado da liberdade, os perigos da existência e a possibilidade do amor.