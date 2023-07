Blinken critica Senado americano por bloquear nomeação de embaixadores

436

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, criticou nesta segunda-feira (17) os congressistas republicanos por bloquearem as nomeações de dezenas de diplomatas de alto escalão, afirmando que isso prejudica a segurança nacional dos Estados Unidos.



De acordo com Blinken, o Senado aprovou apenas cinco nomeações do Departamento de Estado até o momento deste ano e possui 62 pendentes, incluindo 38 aguardando confirmação como embaixadores, como os designados para Colômbia, Equador, Guatemala, Haiti e Peru.



E "posições críticas" como Egito, Israel, Jordânia e Líbano permanecerão sem embaixadores confirmados até o final deste verão, ressaltou Blinken, que afirmou que alguns candidatos esperam até 18 meses para serem aprovados.



"Os cargos vagos têm um impacto negativo de longo prazo na segurança dos Estados Unidos, incluindo nossa capacidade de tranquilizar aliados e parceiros e de contrabalançar os esforços diplomáticos de nossos adversários", disse Blinken em uma carta formal ao Senado.



"Um punhado de senadores estão deixando de lado nossos melhores jogadores", acrescentou em coletiva de imprensa.



Blinken mencionou o senador republicano Rand Paul, afirmando que ele impôs um "freio geral" aos indicados para o Departamento de Estado. "Não há absolutamente nenhuma justificativa", afirmou.



Paul, com o apoio de outros senadores republicanos, condiciona o fim do bloqueio às nomeações à obtenção de mais informações das agências governamentais dos Estados Unidos sobre a origem da covid-19.



Ele acredita que o vírus pode ter sido criado em um laboratório de pesquisa chinês que contava com financiamento dos Estados Unidos.



O diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos afirmou em um relatório de junho que não havia evidências de que o vírus tenha sido criado no laboratório chinês, mas outras agências americanas discordam.